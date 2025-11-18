İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla İlçe Müdürleri Toplantısı İskilip’te gerçekleştirildi. Toplantıya İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliği yaptı.

Düzenlenen toplantıda, eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi, projelerin verimliliği ve il genelinde uygulanan eğitim politikalarının değerlendirilmesi konuları ele alındı. Gündemin ilk maddeleri arasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin etkin şekilde uygulanması, DYK ve LGS süreçlerinin değerlendirilmesi ile öğrenci davranışları, devam-devamsızlık ve disiplin işlemleri yer aldı.

Ayrıca sosyal ve ders dışı etkinlikler, rehberlik ve özel eğitim hizmetleri, Bakanlık projeleri (MEBİ, Yaşam Becerileri, Ailemle Eğitim Yolculuğu, Dilimizin Zenginlikleri), TÜBİTAK, Teknofest ve Bilim Söyleşileri, CEDES Projesi çalışmaları, taşımalı eğitim hizmetleri, okul pansiyonları, bina bakım-onarım ve inşaat işleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki disiplin işlemleri ve insan kaynakları atama süreçleri de masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca LGS ve YKS’de öğrenci başarısının artırılması, sınav hizmetleri, bütçe ve tahakkuk işlemleri, halk eğitim kursları, aile okulları ve aile konferansları, öğretmen kariyer basamakları ve hizmet içi eğitim kursları hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, toplantının sonunda alınan kararların eğitim-öğretim süreçlerine olumlu katkılar sunmasını dileyerek, katılım sağlayan tüm ilçe müdürlerine teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi