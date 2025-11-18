İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci ile birlikte Çorumgaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara ve Çorumgaz Satın Alma ve İkmal Müdürü Kazım Kahraman’ı ziyaret etti.

Ziyarette ilçede yürütülen doğalgaz altyapı çalışmaları ele alınarak projelerin son durumu değerlendirildi. Çizikçi, İskilip’te doğalgaz altyapısının %94’ünün tamamlandığını belirterek, “Kalan %6’lık kısmı da önümüzdeki yıl bitirerek tüm hemşehrilerimizin doğalgaz konforuna kavuşmasını hedefliyoruz” dedi.

Başkan Çizikçi, Çorumgaz A.Ş. yönetimine teşekkür ederek, “İlgi, misafirperverlik ve şehrimize verdikleri destek için Çorumgaz ekibine yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çorumgaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara ise ilçedeki çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, “Belediyemizle uyum içinde yürüttüğümüz doğalgaz altyapı sürecinde önemli bir aşamaya geldik. 2026’da doğalgazın ulaşmadığı yer kalmayacak” dedi.

Çorumgaz A.Ş Satın Alma ve İkmal Müdürü Kazım Kahraman da yapılan iş birliğine dikkat çekerek, “İskilip Belediyesi’nin sürece verdiği destek bizim için çok değerli. Vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz doğalgaz hizmetine ulaşması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi