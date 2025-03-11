Geçtiğimiz haftalarda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kış trafiği eğitimi verilmişti. AFAD ve itfaiye personelinin kış şartlarında güvenli araç kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla verilen eğitimde, karlı ve buzlu yollarda araç kontrolü, ani durumlara karşı alınması gereken tedbirler ve güvenli sürüş teknikleri anlatıldı.

İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD Müdürlüğü acil müdahale personeline verilen eğitimde kış aylarında güvenli araç kullanım tekniklerinin yanı sıra alınması gereken emniyet tedbirleri de anlatılarak karşılaşılabilecek olumsuz durumlar ve bu durumlarda yapılması gerekenler hakkında da bilgi verilmişti.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri son olarak Çorum Karayolları 73. Şube Şefliğinde görevli 25 personele trafik eğitim verdi. Karayolları personeline trafiğin tarihçesi, ülkemizde trafiğin gelişimi, meydana gelen kazalar, azaltılması için alınan önlemler, güvenli sürüş teknikleri, emniyet kemeri ve hız kuralları gibi konularda bilgi verildi.

Editör: Haber Merkezi