Alınan bilgiye göre alacak verecek meselesi yüzünden akrabaları olan F.Ş.(54) ile D.Ş.(58)’nin Çorum merkez Karacaören Köyü’nde bulunan evine gelen İ.Y.(22), T.T.(31) ve arkadaşları olduğu öğrenilen F.E.(31), evin camlarını kırarak eve girmeye çalıştı.

Kırılan camlar nedeni ile evde misafir olarak bulunan M.T., yaralandı.

Durumun ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum’da bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olay yerine geldiğini gören şüpheliler, otomobille kaçmaya çalışırken merkez Serpin Köyü yakınlarında aracın takla atması sonucu kaza geçirdiler.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan İ.Y., T.T. ve F.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan 3 şüpheli gözaltına alındı.