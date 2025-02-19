AFAD ve itfaiye personelinin kış şartlarında güvenli araç kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla özel bir eğitim düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından verilen eğitimde, karlı ve buzlu yollarda araç kontrolü, ani durumlara karşı alınması gereken tedbirler ve güvenli sürüş teknikleri anlatıldı.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü acil müdahale personeline verilen eğitimde kış aylarında güvenli araç kullanım tekniklerinin yanı sıra alınması gereken emniyet tedbirleri de anlatıldı.

Eğitimlerde ayrıca, karşılaşılabilecek olumsuz durumlar ve bu durumlarda yapılması gerekenler hakkında da bilgi verildi.

Editör: SELDA FINDIK