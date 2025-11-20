Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik timlerince yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda M.A. yönetimindeki 19 TN 393 plakalı hafif ticari araç, il merkezi Çevreyolu Bulvarı’nda durduruldu.

Araçta yapılan aramada 9 gram metamfetamin, bin 392 adet sentetik ecza, 908 gram bonzai ile uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli hammaddeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.