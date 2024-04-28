Oğuzhan Tombuloğlu idaresindeki 19 ACG 624 plakalı otomobil, D-100 kar yolu Hacıhamza köyü yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Tombuloğlu yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Tombuloğlu için dün hastane önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene acılı aile ile birlikte Vali Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

J. Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu’nun cenazesi törenin ardından memleketi Samsun’a gönderildi.