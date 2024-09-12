Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Çalıca İlkokulu’nu ziyaret ederek 2024-2025 eğitim öğretim döneminin ilk gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Ziyaret sırasında öğrenciler, asayiş köpeği “Burç” ile yapılan gösteriyi büyük bir ilgiyle izlediler. Jandarma personeli, öğrencilere jandarma hakkında bilgilendirmelerde bulunarak karşılıklı sohbet gerçekleştirdi. Ayrıca öğrencilere “Jandarma Çocuk Dergisi”, “Jandarma Trafik Boyama Kitabı” ve “Türk Bayrağı” dağıtıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ