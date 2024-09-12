Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel Üretimde Yeni Destekleme Modeli” ile ilgili Çorum’da köy muhtarlarına yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, yeni modelin getirdiği değişiklikleri ve avantajları aktardı.

Yeni destekleme modelinde, destek kalemlerinde sadeleşmeye gidildiğini belirten Göktekin, “Bitkisel üretim destekleri 21 kalemden 3 ana kaleme indirgenirken, hayvancılık destekleri 22 kalemden 7 ana kaleme düşürüldü. Su ürünleri destekleri ise 15 kalemden 2 ana kaleme indirildi. Üreticiler, Temel Destek, Planlı Üretim Desteği ve Üretimi Geliştirme Desteği başlıkları altında desteklenecek” dedi.

Bitkisel üretim yapan ve ÇKS’ye kayıtlı tüm üreticilerin destekten faydalanabileceğini kaydeden Göktekin, üretim planlaması kapsamına alınan 13 stratejik ürün ve 1 ürün grubunun (yem bitkileri) Türkiye topraklarının yüzde 77’sinde üretildiğini söyledi. Göktekin, bu ürünlere ilave destekler sağlanarak, üreticilere daha geniş bir destek ağı sunulacağını ifade etti.



“2025 ÜRETİM YILI İÇİN DESTEK KATSAYISI

DEKARA 244 TL OLARAK BELİRLENDİ”

Yeni Destekleme Modeli ile üreticilerin, hangi havzada hangi ürünü ektiklerinde ne tür destek alacaklarını 3 yıl boyunca bilme imkânına kavuşacakları vurgulandı. Ayrıca, su kısıtı olan havzalarda münavebeye uygun üretim ve milli tohum kullanımı yapanlara ilave destekler sağlanacak. 2025 üretim yılı için destek katsayısı dekara 244 TL olarak belirlendi.

Süt havzalarında yem bitkisi üreten çiftçilere destek katsayısının %50’si kadar ilave planlı üretim desteği ödenecek. Su kısıtı olan bölgelerde ise yeraltı su kısıtı desteği sağlanacak. Üretimi geliştirme desteği kapsamında, sertifikalı tohum ve fidan kullanımı, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, katı organik gübre kullanımı ve diğer destekler sunulacak.

Sözleşmeli üretim alanında da yenilikler getirildi. Üretici ve sanayici arasındaki sözleşmelerle ürün arzında süreklilik sağlanacak ve sanayicilerin hammadde ihtiyacı kesintisiz temin edilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modelinin çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, toplantının sonunda teknik personel tarafından muhtarlara detaylı bilgilendirme yapıldığını belirtti.