Sarı Liste ile yola çıkan Merkez İlçe Başkan Adayı Resul Yiğitoğlu ve ekibi çalışmalarını yoğun tempoda sürdürürken, Merkez İlçe Kongresinin ardından yapılacak İl Kongresinde de Sarı Listenin adayı Dinçer Solmaz olarak açıklandı.

CHP’de Kale ve Yavruturna Mahallelerinin ardından 31 Ağustos 2025 Pazar günü de Bahçelievler Mahallesi’nin delege seçimleri yapılacak.

Bahçelievler Mahallesi’nin seçimleri Barış Manço Parkı üstünde bulunan binada gerçekleştirilecek.

İl Başkanı ve İl Başkan Adayı Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Başkan Adayı Resul Yiğitoğlu, tüm parti üyelerini delege seçimlerine davet etti.

İl Başkanı Solmaz, “Bu süreç, sadece bir seçim değil; aynı zamanda örgütümüzün kenetlenmesinin, dayanışmasının ve geleceğe umutla yürümesinin en güzel göstergesidir.

Birliğimiz, beraberliğimiz ve ortak mücadele azmimizle; Cumhuriyetimizin değerlerini, demokrasimizi ve halkın iradesini daha da güçlendireceğiz.

Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi! Yaşasın örgütlü mücadelemiz!” ifadesini kullandı.

Bir dönem birlikte görev yaptıkları Resul Yiğitoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, gençlik kolları, kadın kolları, il genel ve belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları ve parti üyeleri ile birlikte ele ele, gönül gönüle, omuz omuza görev yaparak büyük işler başardıklarını ve yeni dönemde yine başaracaklarını bildiren Solmaz, “birleşe birleşe kazanacağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz” dedi.

ÜYE SAYISINDA YÜZDE 20’LİK ARTIŞ SAĞLANDI

İki yıl önce "Sarı Liste" ile yönetime geldiklerini hatırlatan Dinçer Solmaz, en büyük hedeflerinin yıllardır süren güvensizliği kırarak sandığa olan güveni yeniden tesis etmek olduğunu belirtti. Görev süresi boyunca yapılan çalışmaları ve elde edilen başarıları şu başlıklarla özetledi:

-Parti üye sayısında %20'lik bir artış sağlandı.

-Olası bir baskın seçime karşı 1000 sandık görevlisi hazır hale getirildi.

-Partinin teknolojik altyapısı ve araç filosu modernize edildi.

-Seçim güvenliği konusunda atılan adımlarla, seçim gecesi tüm ıslak imzalı tutanakların üç saat gibi kısa bir sürede sisteme işlenmesi sağlandı.

-Yılların güvensizliğine karşı birlikte başardık, birlikte umutlandık. Bugün 1000 sandık görevlimizle olası baskın seçime hazırız.

-Her yeni üyeyle umudumuz büyüdü, gücümüz katlandı. Bu birlikteliği devam ettirmek ve partimizi daha da ileriye taşımak için yeniden adayım.”

Muhabir: Haber Merkezi