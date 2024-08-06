İl Jandarma Komutanlığı “Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi” ve Jandarma devriyelerince yaban hayatın ve av hayvanlarının korunmasına yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak denetim ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.

Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bitkin/hasta vaziyette bulunan bir Kartal paydaş kurumlar ile koordine ve uyum içerisinde hareket edilerek, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına kazandırmak maksadıyla Çorum Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Yasal mevzuatın Jandarmaya verdiği yetki çerçevesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasını sağlama gayret ve kararlılığında olup, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerine titizlikle devam edilecektir.

Vatandaşlarımızın konu kapsamında ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden Jandarma’ya bildirilmesi olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” görüşüne yer verildi.



Editör: KEMAL YOLYAPAR