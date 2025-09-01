İzmir’in Menderes Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine, hemşehrimiz Ayşegül Demir atandı.

Ayşegül Demir’e, Özdere ve Gümüldür sahil şeridinin sorumluluğu verildi.

Ayşegül Demir, Menderes Belediyesi’nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Didim’de yaşayan geçmiş dönem CHP Çorum İl Başkanı Ali Rıza Suludere, Başkan Yardımcısı Ayşegül Demir’i ziyaret ederek kutladı. Suludere, “Kendisinin bu göreve lâyık görülmesi, biz hemşehrileri için gurur kaynağıdır” dedi.