İzmir Çorum Dernekleri Federasyonu tarafından, Cumhuriyetin kuruluşunun 100.yılı etkinlikleri çerçevesinde organize edilen ve İzmir’de ikamet eden Çorumluların oynadığı Futbol Turnuvası sona erdi.

10 takımın mücadele ettiği ve 3 ay süren turnuvanın finalinde Şeyhlerspor’la Üçköyspor karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçı penaltılar sonucu kazanan Şeyhlerspor şampiyonluk ipini göğüslerken, Üçköyspor ikinci oldu. Dağsarayspor ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Çiğli Cevizlispor, turnuvanın en “centilmen” takımı seçilerek özel ödüle layık görüldü. Centilmenlik ödülü, geçtiğimiz 22 Şubat gününde, Çorum’un Ortaköy ilçesi Cevizli köyünde, akrabalar arasında çıkan tartışmada kuzeni tarafından silahla vurulan, kaldırıldığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 27 Şubat’ta beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine organları bağışlanan ve organları 5 kişiye hayat veren Kemal Soner Tüfekçi anısına özel yaptırılarak takım sorumlusu Ali Karataş’a verildi.

Federasyon başkanı Halil Ünlü ve yönetim kurulu üyelerinin de izlediği final müsabakasından sonra düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupa, turnuvada mücadele eden tüm sporculara da Cumhuriyetin 100.yılına özel yaptırılan madalya verildi.