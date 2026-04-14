İzmir Devlet Tiyatrosu, “Oyun Oyun İçinde” isimli oyunu bu hafta sonu Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde sergileyecek.
Özer Tunca’nın yazıp yönettiği oyun, 17 Nisan 2026 Cuma günü saat 20.00’de, 18 Nisan Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 20.00’de Çorumlu tiyatroseverlerle buluşacak.
Tiyatro dünyasının perde arkasını mizahi bir dille anlatan oyunda başlıca rolleri, Umut Kolburan, Muhammed Taşdemir, S.Akın Kurt, Tufan Pehlivan, Mesure Süleyman Durmazer, Deniz Taylan Tombul, İlhan Denizhan Kuruoğlu, Nisa Erem Coşkuner ve Can Kaya paylaşıyor.
