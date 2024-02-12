İYİ Parti heyeti; Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.



Makam ziyaretleri sırasında Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin’in projeleri ve çalışmaları değerlendirildi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.



İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ve İl Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı ziyaretlerde kurumların sorun ve talepleri ele alındı, seçimlerin demokrasi havasında tamamlanması noktasında dilek ve temenniler paylaşıldı.(Haber Merkezi)