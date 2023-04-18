İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, "Herkes eşit, herkes farklı" sloganı ile partisinin hazırladığı "kişiye özel seçim beyannamesini" tanıttı. Seçmenlerin kişisel özellikleriyle ilgili bilgilerin ve bilgi edinmek istediği konuların girildiği beyannamede, İYİ Parti'nin vaatleri yer alıyor.

İnteraktif haritalı seçim beyannamesine, www.turkiyetarihyazacak.com sitesinden ulaşılıyor. 3 adımda seçim vaatlerinin öğrenilebileceği sitede seçmenler öncelikle bir il seçiyor ve cinsiyet, yaş, çalışma durumu gibi bilgileri giriyor. Sonrasında bilgi edinmek istenilen konular seçiliyor. Bu bilgilerin ardından İYİ Parti'nin konu ve kişi hakkında hayata geçirmeyi planladığı vaatler anlatılıyor.

'HERKES EŞİT, HERKES FARKLI!'

Özlale, seçim interaktif seçim beyannamesi haritasını, yapılan toplantıda şu sözlerle tanıttı:

"Herkesin eşit haklara sahip olduğu bir Türkiye inşa edebilmek için, yeniden ve daha iyisini inşa edebilmek için herkesin farklı olduğunu ve farklı ihtiyaçlara sahip olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yıllar önce genel başkanımızın söylediği gibi; bu kimlik kartını taşıyan herkes eşit, herkes farklı. Bugün halkımıza bir bütün olarak vadettiğimiz toplumsal sözleşmemizi, seçim beyannamemizi her bir vatandaşımızla imzalamamız gerektiğine inanıyoruz. Bizler bugün, Türkiye siyasi tarihinde bir ilk olan kişiye özel seçim beyannamesini sizlerle paylaşmanın, üretmenin gururunu taşıyoruz. Herkes eşit, herkes farklı! Yapay zekayı kullanarak bir web portalı hazırladık; www.turkiyetarihyazacak.com. Sağ tarafta tüm beyannamelere geldiğiniz zaman bütün illerin kalkınma raporları hazır. İyi Parti'nin her il için hazırladığı vaatleri kalkınma raporlarında. 85 milyonun 85 milyonu için ayrı bir seçim beyannamesi hazırladık."

(Advertorial)