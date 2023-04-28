Ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör, adalet, demokrasi, dış politika, eğitim ve sağlık temaları işlenen seçim kampanyası serisinin yedinci videosu; “Adını Adalet Koydum” oldu.

Hazırlanan video; Ak Parti iktidarının 21 yıl boyunca yol açtığı adaletsizlikler; 2010 referandumu, İstanbul Sözleşmesi, Gezi Parkı Olayları, Ergenekon- Kumpas Davaları, Boğaziçi Üniversitesi Eylemleri, Dezenformasyonla Mücadele Yasası, Cumhurbaşkanı’na hakaret davaları, festival yasakları, Defne Joy Foster ölümü ve Sinan Ateş suikasti üzerinden işlendi.

“ADINI ADALET KOYDUM”

“Yetmez Ama Evet Productions” yazısıyla açılışı yapılan video “Adını Adalet Koydum” seslendirmesiyle, 21 yıllık Ak Parti iktidarında gerçekleşen toplumsal protestolar, Gezi Parkı eylemleri ve emniyet güçleri tarafından uygulanan orantısız güç görüntüleri ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; “Adaletin tesisi için 15 yıldır çalışıyoruz ama bir şeyi gerçekleştiremedik.” sözlerine karşı “Anayasa mahkemesi bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Verdiği kararı da uymuyorum, saygı da duymuyorum.” ifadelerine yer verildi.

“REFORM DİYE VESAYETİ DAYATAN BİR ZİHNİYET”

Videonun ikinci bölümünde, “Reform diye vesayeti dayatan bir zihniyet” seslendirmesiyle; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 yılında Başbakanlığı döneminde dönemin Barolar Birliği Başkanıyla yaşadığı tartışmada salonu terk ettiği görüntülere yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2010 referandumu sürecinde gerçekleştirdiği Bingöl mitingindeki “Her evet, adalete davettir!” ifadelerinin ardından Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret davasının ardından söylediği “Şehidimin anasını hâkim huzuruna çıkarana hakkım haram olsun!” sözleri ve 2018 yılında meydana gelen Çorlu tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in dedesinin; “Nerede adalet!” ifadeleri yer aldı.

“Her evet, demokrasiye davettir!” sözlerinin karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakaret davasından çıkan hapis kararına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ifadeye çağırılmasına, Gülşen, Zeki Alasya ve Müjdat Gezen’in hakaret suçlarından ifadeye çağırılmasına ve göz altına alınmalarına yer verildi.

Aynı zamanda 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurunun reddedilmesi de unutulmadı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı mitingdeki; “Her evet özgürlüğe davettir, hukuka davettir!” sözlerinin karşılığında, 30 Aralık 2022’de bir suikast sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş’in görüntülerine yer verildi.

“YARGIYI MİLLETİN ÜZERİNDE SOPA OLARAK KULLANAN BİR SİYASİ PARTİ”

Videonun üçüncü bölümünde; ‘’Yargıyı milletin üzerinde sopa olarak kullanan bir siyasi parti” seslendirmesiyle 2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı Eylemlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dönemin Başbakanı olarak yargıyı tehdit etmesine, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılmasının ardından gerçekleşen protesto yürüyüşlerinde kadınların göz altına alınmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret sebebiyle göz altına alınan gençlere ve Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlerin göz altına alınmalarına yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021 yılında çıkarılan Dezenformasyonla Mücadele Yasası için söylediği; “Göründüğü gibi bu kanun keyfe keder bir düzenleme değil daha fazla geciktirilmesi mümkün olmayan acil bir ihtiyaçtır.” sözlerine yer verilirken yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Şimdi mahkeme kararı çıktı twitter mwitter hepsinin kökünü kazıyacağız!” ifadeleri de vurgulandı.

“YASAKLARLA AYAKTA DURAN SONU GELMİŞ BİR İKTİDAR”

Videonun dördüncü bölümünde; son yıllarda iktidar tarafından çeşitli bahanelerle sık sık yasaklanan festivaller “Yasaklarla ayakta duran, sonu gelmiş bir iktidar” seslendirmesiyle işlendi.

“HAKLININ DEĞİL SUÇLUNUN GÜÇLÜ OLDUĞU UCUBE BİR SİSTEM”

Videonun beşinci bölümünde; “Haklının değil suçlunun güçlü olduğu ucube bir sistem” seslendirmesiyle 2008 yılında başlayan Ergenekon ve Balyoz Kumpas davalarına yer verildi.

Ergenekon Kumpas Davası’nda 18 yıl boyunca dağda kalan pkklı Şemdin Sakık’ın gizli tanık olarak yer almasına, 2011 yılında Süleyman Soylu’nun Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz için övgülü sözlerine, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın; “Bu memlekette bir gün Zekeriya Öz’ün heykeli dikilecektir.” söylemlerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ergenekon ve Balyoz Kumpas Davaları için “Silivri’de tiyatro yok.” sözlerinin ardından “Eğer bu anlamda savcılıksa evet, savcıyız.” İfadelerine yer verildi.

“HUKUKU GUKUK ETMEYE ÇALIŞAN BİR TEK ADAM”

Videonun altıncı bölümünde; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yargıya güven giderek yükseliyor” sözlerine rağmen 21 yıldır yaşanan hukuksuzluklar vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; “Hukuk farklı bir şey ama bunun yanında gukuk, o da farklı bir şey.” ifadeleri “Hukuku gukuk etmeye çalışan bir tek adam” seslendirmesiyle yer aldı.

Bölümün sonunda Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in 2010 referandumu için sarf ettiği; “İmkân olsa mezardakileri bile kaldırıp o referandumda evet oyu kullandırmak lazımdır.” sözlerine karşın dönemin Başbakanı olan Erdoğan’ın referandumdan evet çıkmasının ardından gerçekleştirdiği konuşmasındaki; “Bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi de kutluyorum.” ifadelerine yer verildi.

“14 MAYIS’TA TÜRKİYE TARİH YAZACAK!’’

Videonun sonunda ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ve çeşitli demografilerden vatandaşların yer aldığı illüstrasyon çizimlerin yer aldığı görsel ile birlikte Akşener’in; ‘’Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak!’’ ifadelerine yer verilerek 2023 yılında; Atatürk’ün vizyonu, her daim ileri düsturu, 1923 ruhu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in liderliğinde Türkiye’nin tarih yazacağı mesajı verildi.