İYİ Parti Çorum İl ve Merkez İlçe Teşkilatı, Ramazan Bayramı nedeniyle parti binasında bayramlaşma programı düzenleyecek.

İYİ Parti İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, bayramlaşma programının 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00’de gerçekleştirileceğini bildirerek, tüm partilileri ve Çorum halkını İYİ Parti binasına bayram sohbetine davet etti.

İl Başkanı Tekercioğlu, bayramın birlik, dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendiren özel bir dönem olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşların bayramını kutladı. Hakan Tekercioğlu, Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin ardından bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların dayanışma ruhunu, birlik ve beraberliği güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çeken Tekercioğlu, bu müstesna zamanların toplumsal dayanışmayı artırmasını ve kardeşlik bağlarını daha da pekiştirmesini temenni etti.

Av. Hakan Tekercioğlu, “Bayramlar; gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün çoğaldığı, birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği en kıymetli zamanlardır. Millet olarak bizi güçlü kılan; aynı sofrayı paylaşabilmek, aynı sevinci yaşayabilmek ve zor zamanlarda omuz omuza durabilme kültürümüzdür.

Bu mübarek bayramın; ülkemize huzur, milletimize sağlık ve mutluluk getirmesini, aramızdaki kardeşlik bağlarını daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum. Bayramın bereketiyle gönüllerimizin birleştiği, umutlarımızın büyüdüğü, sevgi ve dayanışmanın her zamankinden daha güçlü hissedildiği nice güzel günlere hep birlikte ulaşmayı diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, tüm İslam âleminin, Çorum halkının ve partililerimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

