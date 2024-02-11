Ertekin, Gazi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi, 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.



İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, önceki dönem il başkanı ve milletvekili adaylarından Bekir Özsaçmacı, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve bazı partililer, Gazi Caddesi üzerinde esnafı ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen, birtakım projelerini paylaşan Belediye Başkan Adayı Ertekin, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan İYİ Parti heyeti, Çorum’da yeni bir değişime, atılıma, şahlanışa ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, yerel yönetimlerin İYİ’leşmesi için seçmenlerin desteğini istedi. (Haber Merkezi)