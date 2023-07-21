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Ziyarette Akburak ve Şahiner’e; İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcıları Uğur Hasançebi ve Selçuk Kılıçaslan, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili eşlik etti.

Ana cadde üzerinde bulunan esnafı ziyaret eden Akburak’a Başkan Şahiner ilçe ve çalışmalar hakkında brifing verdi. Şehir parkını ve Kentparkı da ziyaret eden Akburak, birçok ilçeye nazaran çok başarılı bir proje olduğunun altını çizdi. Sosyal alanlarda yapılan projelerin Sungurlu’ya renk kattığını ve bu şekilde başarılı bir çalışma görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Akburak, “Sayın başkanımızın çalışmalarının farkındayız. Muhalefet belediyesi olarak zorluklar içerisinde proje üretme gayreti içindeler. Kendi kendine yeten belediyelerimizi görmek bizleri de mutlu ediyor. Başkanım çok çalışkan, bizde geldik gördük, çok beğendik ve şimdi anlatmaya gidiyoruz. Başarılarının devamını diler, kendisini tebrik ederim” dedi.

Şahiner makamda Akburak’ a çeşitli hediyeler takdim ederken, Mesire Kafe’de düzenlenen yemek programıyla ziyaret son buldu.