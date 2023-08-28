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Ahlatcı Çorum FK’nın başarılı orta saha oyuncularından Atakan Cangöz, Göztepe’yi deplasmanda 2-1 yendikleri maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, iyi mücadele ettiklerini ve sahadan istediklerini alarak ayrılan taraf olduklarını söyledi.

Çok iyi oynamasalar da çok koştuklarını ve iyi mücadele ederek galibiyete ulaştıklarını ifade eden Atakan Cangöz, “Zor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk.

Onlar da ilk kez taraftarlarının önünde oynadılar.

Belki çok iyi futbol oynayamadık ama mücadele ederek galip gelebileceğimize emindik. Sahaya onu koyduk. İyi mücadele ettik. İyi koştuğumuzu düşünüyorum. Akabinde de 3 puanı alan taraf biz olduk. Onun içinde çok mutluyuz” şeklinde konuştu.