Kocaeli İtfaiyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitime; Bursa, İstanbul, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Trabzon, Kırklareli, Bolu, Düzce, Yalova, Çorum İtfaiye teşkilatları başta olmak üzere özel sektör itfaiye teşkilatları ile endüstriyel tesislerin teknik emniyet birimi uzmanlarından oluşan 125 kişi katıldı.

Etkinlik, seminer ve uygulama olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Etkinliğin seminer bölümünde; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, Trabzon İtfaiye Dairesi Başkanı Olcay Bal, Sakarya Üniversitesi Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Hakan Serhad Seyhan da yer aldı. Elektrikli araç yangın sebepleri, riskleri ve müdahale yöntemleri eğitimde katılımcılara aktarıldı.

Eğitimin uygulama bölümünde ise yangın battaniyesi kullanımı ile söndürme stratejileri ele alındı. Simülatör araçta gerçekleştirilen fiili batarya yangınına yangın battaniyesi ile muhafaza altına alma işlemi yapıldı. Kocaeli itfaiye personeli tarafından gerçekleştirilen uygulama adım adım katılımcılara aktarıldı. Su ile soğutma ve söndürme işlemi uygulaması da eğitim kapsamında gerçekleştirildi.

Editör: İHA AJANS