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UEFA Standartlarında yapıldığı iddia edilen İtfaiye Sahası’nda yaşanan sıkıntılar bitmek bilmiyor. Sahanın yapılıp hizmete açılmasının ardından bir süre tuvalet sıkıntısı yaşanmıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tuvalet sıkıntısı geçici bir çözüm ile sonuçlandırılırken, son günlerde de kale arkası tarafından bulunan köpeklerin yaşattığı korku gündeme geldi. Topların arka tarafa kaçması ile birlikte topları geri almak için ormanlık alana gitmek zorunda kalan minik futbolcular ve antrenörler zaman zaman kalabalık halde gezen köpeklerin saldırısına maruz kalıyor.

Köpeklerin yaşattığı korku dolu anlardan dolayı birçok minik futbolcunun ailesine “Beni o sahaya göndermeyin” diyerek serzenişte bulunduğu öğrenildi. Çocuklarını futboldan uzak tutmak istemeyen aileler yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulmasını istedi.