Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Hüseyin Gazi İlkokulu'nda yangın eğitimi verildi. Eğitim çerçevesinde düzenlenen tatbikat sırasında, itfaiye ekipleri öğrencilere yangın anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini, yangın tüpleri ile yangın söndürme tekniklerini ve acil çıkış yollarını gösterdi. Ayrıca, yangın alarmının çaldığı anlarda panik yapmadan, belirlenen güvenli alanlara nasıl hızlıca ulaşacakları uygulamalı olarak anlatıldı. Gerçekleşen eğitimde öğrenciler, muhtemel bir yangına bilinçlendirildi.

Eğitime, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Editör: Haber Merkezi