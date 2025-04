Çorum'un Alaca ilçesinde, 2 sene önce kanserle olan yaşam mücadelesini kaybeden 19 yaşındaki Selin Şahin'in adını yaşatmak için babası tarafından yaptırılan okulda sona geldi. Okulda incelemelerde bulunan Vali Ali Çalgan, hayırsever aileye teşekkür etti.

2023 yılında 19 yaşındayken kansere yakalanan üniversite öğrencisi Selin Şahin eğitim hayatını tamamlayamadan yaşamını yitirmişti. Eğitim aşığı olan ve üniversite eğitimini tamamlayamayan Selin'in eğitim sevgisinden etkilenen ailesi, kızlarının adını yaptıracağı okulda yaşatacak. Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Yönetim Kurulu üyesi ve ABD Çorumlular Derneği başkanı olan baba Üzeyir Şahin tarafından memleketleri Çorum'un Alaca ilçesinde yapımı yamamlanan ortaokulda sona geldi. Selin Şahin'in isminin verileceği okul, 10 Nisan Perşembe günü düzenlenen törenle açılacak. Hayırsever iş adamı Üzeyir Şahin ve eşi Belma Şahin ile birlikte 16 sınıftan oluşan okulu gezen Çorum Valisi Ali Çalgan, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.



"çocuklarımız, güzel ve nezih bir ortamda, kaliteli bir şekilde eğitimlerini alacaklar"

2024 yılında temeli atılan Selin Şahin Ortaokulu'nun tamamlanarak eğitim-öğretime hazır hale geldiğini söyleyen Vali Ali Çalgan, "10 Nisan Perşembe günü, programı müsait olduğu takdirde Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Sayın Yusuf Tekin'in teşrifleriyle okulumuzun resmi açılışını yapmayı planlıyoruz. Her türlü donanıma sahip okulumuzun açılışıyla birlikte çocuklarımız, güzel ve nezih bir ortamda, kaliteli bir şekilde eğitimlerini alacaklar" dedi.

"Sevgili kızımız Selin Şahin'in anısına bu güzel eseri kazandıran, bu eserin oluşmasında her türlü maddi ve manevi katkıda bulunan hayırsever iş insanımız Üzeyir Şahin ve eşi Belma Şahin Hanımefendi'ye teşekkür ederim" ifadelerine yer veren Vali Çalgan, "Bu duyarlı davranışın diğer hayırseverlerimiz için de örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. Okulumuzun ilçemize, ilimize ve eğitim hayatına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



"Tedavisi devam ederken hayatını kaybetti"

Kızının ölümünün kendilerini çok derinden etkilediğini söyleyen Şahin ise, "2 yıl önce tatilde otelden çıkıp Çorum'a gelmek için hazırlanırken Selin bir anda bayıldı. Hemen hastaneye götürdük. İzmir'de iki haftalık tedavisinin ardından başka bir hastaneye götürdük. Orada sürecin zor olduğu söylendi. Tedaviye cevap vermişti. Kendisini toparladı, sonra Amerika'ya döndük. Amerika'da 4 ay daha tedavi gördü. Tedavi sonrası Türkiye'ye gelmek istedi. Ülkemize döndükten sonra tedavisi devam ederken hayatını kaybetti" şeklinde konuştu.

Kızının adının bir eğitim kurumunda yaşamasını istediklerini belirten Şahin, "Vefatının ardından ne yapabiliriz diye düşünürken o dönemin Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile görüştük. Daha sonra birlikte dönemin Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ile bir araya geldik. Kaymakamımız ilçedeki okulların fiziki yetersizliğinden bahsederek bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini ve gücümüz, imkanlarımız doğrultusunda Sakarya İlkokulu'nun yapılmasını talep etti. Daha sonra Vali Zülkif Dağlı ile görüştük. Bize büyük destek verdi ve yardımcı oldu. Sonra Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin ile görüştük. Bakan bey de bize yardımcı oldu, işin takipçisi oldu. Okul inşaatının başlangıcından bugüne kadar Bakanımız ve Valimiz süreci yakından takip ettiler. Sayın Bakanımız ve Valimize teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.



"Selin eğitim aşığıydı, adını en güzel şekilde yaşatacağız"

Kızı Selin'in eğitimi çok sevdiğini anlatan Şahin, "Selin eğitimi çok seviyordu. Kızım Amerika'da üniversiteyi kazanmış, kayıt işlemlerini yaptırmıştı ve üç gün sonra Türkiye'ye gelmiştik. Eğitim aşığı ve kitap aşığıydı. Onun adını en güzel şekilde yaşatmayı düşünüyoruz. Biz sadece buraya onun adını vermekle kalmayacağız, ömrümüz vefa ettiği müddetçe burada sosyal aktiviteler düzenleyeceğiz. Bina yapılır, ancak sonraki süreç için çaba sarf edeceğiz" dedi.

İncelemeler sırasında Vali Çalgan'a Alaca Kaymakamı Engin Tok, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen eşlik etti.

