Alaca Belediyesi’nde geçmiş dönemde Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Fatih Arslan’ın babası hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre uzun süredir rahatsızlığı bulunan Arslan’ın babası, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Hakk’ın rahmetine kavuştu. Ailenin ve sevenlerinin büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Merhumun cenazesi, 09 Haziran 2025 Pazartesi günü Sebilullah Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verilecek. Fatih Arslan ve ailesine başsağlığı diliyor; merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz.