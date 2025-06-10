Alaca Halk Eğitim Merkezi’nde açılan Peynir Üretimi Kursu’nda 30 farklı peynir çeşidi, tamamen doğal yöntemlerle üretiliyor. Kadınlara hem şırdan mayasıyla geleneksel üretim öğretiliyor hem de istihdama katkı sağlanıyor.

Kursta kadınlara hem doğal üretim yöntemlerini öğretiyor hem de istihdama katkı sağlıyor. Kursta 30 farklı çeşit peynirin yapımı uygulamalı olarak öğretilirken, kursiyerler aynı zamanda doğal süt ürünleri üretimini de öğreniyor.

Alaca Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen kursta mozarella, hellim, mihaliç, ezine, mengen ve tulum peyniri başta olmak üzere 30 farklı peynir çeşidi üretiliyor. Kursiyerler, Türkiye'nin farklı yörelerine özgü peynirlerin yapım tekniklerini öğrenerek, bu ürünleri evlerinde de kolayca yapabilir hale geliyor. Sadece peynir değil; tereyağı, krema ve kefir gibi diğer süt ürünlerinin de üretimi kurs kapsamında öğretiliyor.

DOĞAL VE ORGANİK ÜRETİM

Kursun en dikkat çeken yönlerinden biri ise, tüm peynir çeşitlerinin tamamen doğal yöntemlerle, geleneksel şırdan mayasıyla mayalanması.

Katılımcılara sadece peynir üretimi değil, aynı zamanda doğal şırdan mayasının nasıl yapıldığı da öğretiliyor. Böylece kursiyerler kendi mayalarını üretip, kimyasal katkı maddelerinden uzak, organik ve sağlıklı ürünler elde edebiliyor.

İSTİHDAMA KATKI

Peynir üretimi kursunun temel amaçlarından biri, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak. Kursu başarıyla tamamlayan kadınlar öğrendikleri bilgilerle ya evlerinde üretim yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor ya da küçük ölçekli girişimlerle kendi işlerini kurma fırsatı yakalıyor. Bu sayede kurs, kadınların hem meslek sahibi olmalarına hem de istihdam edilmelerine katkıda bulunuyor.

Alaca HEM’in açtığı bu nitelikli kurs sayesinde kadınlar, üretime dayalı bir beceri kazanıyor, doğal ve sağlıklı gıdaya ulaşmanın yollarını öğreniyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan bu üretim süreci, yerel kalkınmaya da katkı sağlıyor. Alaca’da örnek bir model olarak öne çıkan bu kurs, kadınların üretimde daha fazla yer almasını sağlamanın yanı sıra, sağlıklı ve yerli ürünlerin yaygınlaşmasına da öncülük ediyor. Hem doğallık hem de ekonomik kazanç arayan kadınlar için Peynir Üretimi Kursu, önemli bir fırsat sunuyor.

Editör: Haber Merkezi