Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Büyüksöğütözü Köyü sakinleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan vefa ve sevgilerini göstermek adına herkesin hayranlıkla baktığı dev bir eseri köye kazandırdı.

Alaca’ya bağlı Büyüksöğütözü Köyü’nde anlamlı bir eser halkın desteğiyle açıldı. Köy girişine yerleştirilen dev boyuttaki Atatürk heykeli törenle açıldı. Açılış programı, köyde geleneksel hale gelen bahar şenliğiyle birleştirilerek yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Heykelin yapımı, köy muhtarlığı ile derneğin iş birliğiyle tamamlandı. Törene siyasi isimler, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılırken, köy halkının Atatürk’e olan bağlılığı bir kez daha vurgulandı.

Köy Muhtarı Ali Öğer ve Köy Derneği Başkanı Cafer Üzgün’ün öncülüğünde başlatılan proje tamamen yerel destekle tamamlandı. Girişe yerleştirilen dev Atatürk heykeli, köylüler açısından yalnızca bir anıt değil, aynı zamanda bir bağlılık ve minnet simgesi olarak görülüyor.

Açılış konuşmalarında bu dayanışma vurgusu öne çıktı. Heykelin yalnızca fiziksel bir yapıdan ibaret olmadığını belirten konuşmacılar, köyün tarihine, kimliğine ve ortak hafızasına katkı sağladığını dile getirdi.

Bahar şenliğiyle birleştirilen açılış programına, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Alaca İlçe Başkanı Kenan Mazıbaşı, CHP Çorum Belediye Meclisi Üyesi Sedat Genç, Hitit Dernekler Federasyonu Meclis Başkanı Atilla Ilıman gibi çok sayıda davetli katıldı.

Milletvekili Tahtasız, yaptığı konuşmada duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu ülkenin dağında, taşında, toprağında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını yaşatanlara bin selam olsun” ifadesini kullandı. Köylülerin gösterdiği ev sahipliğine de teşekkür eden Tahtasız, bu çabanın örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Alaca Büyüksöğütözü’nde yükselen bu heykel, Ulu Önder Atatürk’ün adını ve mirasını Anadolu’nun kırsalında da yaşatma çabasının bir örneği. Sadece kent meydanlarında değil, köy yollarının başında da onun izine rastlamak, vatandaşlar açısından gurur verici bir tablo olarak değerlendiriliyor.

Köy halkının dayanışma içerisinde gerçekleştirdiği bu anlamlı girişim, aynı zamanda yerel sahiplenme kültürünün de güçlü bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Editör: Haber Merkezi