Olay İzmir'in Tire ilçesinde Sarılar Mahallesi'nde yaşandı. Boş arazideki su kuyusundan kedi sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çaybaşı İtfaiye Grubu ekipleri sevk edildi.

Derhal güvenlik önlemlerini alarak beline ip bağlayan bir itfaiye personeli, kuyuya inerek yardım isteyen kediyi kurtardı.

Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kediye itfaiye ekipleri tarafından mama ve su verildikten sonra tedbir amacıyla veterinere teslim edildi.

Editör: İHA AJANS