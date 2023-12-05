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Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, yarın akşam Trabzonspor’la deplasmanda oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçında iyi işler yapıp, Çorum’a turla dönmek istediklerini söyledi.

Ahlatcı Çorum FK, bugün yaptığı antrenmandan sonra Trabzon’a giderken, maçla ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Serkan Özbalta, önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi. Süper Lig’de görev yaparken Trabzonspor’a rakip olduğunu ifade ederken, “Çok önemli bir maça çıkacağız. Rakibimiz, geçmişi şampiyonluklarla dolu bir takım. Zor bir maç olacak. Ama sahaya çıkıp iyi şeyler yapmak istiyoruz. Bazı organizasyonlarımızı sahada yerine getirmek istiyoruz.

İnşallah gidip, tertemiz bir oyun oynayıp, rakibimize saygı duyarak, istediğimiz skoru alarak maçtan ayrılmak istiyoruz” şeklinde konuştu.