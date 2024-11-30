Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere ve iş insanlarından oluşan heyet, Sungurlulu iş insanlarının daveti üzerine, İstanbul'da, tekstil sektörü başta olmak üzere farklı sektörde faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, İstanbul'daki Sungurlulu iş insanlarıyla bir araya gelerek verimli istişarelerde bulunduklarını belirterek, “Bu anlamlı organizasyonda büyük emekleri olan Sayın Nazım Bekmezci başta olmak üzere tüm iş insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum.” dedi.

Toplantıda, Organize Sanayi Bölgesinin son durumu hakkında iş insanlarına bilgi verilerek, hızla büyüyüp gelişen ilçeye yatırım konusunda her türlü desteğin verileceği vurgulandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR