Eyüp İlçe Stadı’nda oynanan ve Balıkesir bölgesi hakemi Adnan Deniz Kayatepe’nin yönettiği maçta Ahlatcı Çorum FK teknik direktöre Serkan Özbalta, Bandırmaspor maçının on birinden Eren’i kulübeye çekerken Ozan’a forma verdi.

Çorum FK’nın vuruşuyla başlayan maçta ilk 10 dakikada takımlar kontrollü bir futbol sergilerken, özellikle 10.dakikadan sonra Eyüpspor kontrolü ele aldı. Sağlı sollu ataklarla gol arayan İstanbul temsilcisi önemli fırsatlar da yakaladı ancak gol bulamadı. Buna karşılık Ahlatcı Çorum FK ise kanatlardan hızlı hücumlarla gol bulmaya çalıştı fakat aradığını bulamadı. Karşılaşmada ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki on birleri ile çıktı.



Devreye etkili başlayan Ahlatcı Çorum FK, 49.dakikada, Nalepa’nın kullandığı köşe vuruşundan gelen topu Geraldo’nun kafayla ağlara göndermesi üzerine 1-0 öne geçti.

Golden sonra Eyüpspor’un beraberlik çabalarına karşılık Ahlatcı Çorum FK ani ataklarla farkı artırmaya çalıştı. Eyüpsor son dakikalarda baskısını artırırken, Ahlatcı Çorum FK ani ataklarda yakaladığı fırsatları Eren’le değerlendiremeyince karşılaşma Ahlatcı Çorum FK’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından, sahasındaki ikinci yenilgisini alan lider Eyüpspor 61 puanda kalırken, Ahlatcı Çorum FK puanını 42’ye yükseltip play-off potasındaki yerini korudu.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 8: Eyüpspor atağında, Recep Niyaz ceza sahasının sol çaprazından vurdu, savunmaya çarpan az farkla yandan kornere çıktı.

DAKİKA 11: Eyüpspor atağında, Regattin ceza sahasının içinde, sol çaprazdan vuruşunu yaptı, top çatalı adeta sıyırarak auta gitti.

DAKİKA 13: Eyüpspor yine etkili geldi. Ampem’in pasında topla buluşan Bruno, penaltı noktasının sağından gol vuruşunu yaptı, Toure kendini topun önüne atarak golü önledi.



DAKİKA 24: Sağdan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Ozan ortaladı, penaltı noktası ile altı pas arasında Thomas gelişine vurdu, top Eyüpsporlu Metehan’dan döndü, dönen topu Hakan tamamladı ancak top yine yerdeki Metehan’dan döndü. Çorum FK’lılar topun Metehan’ın eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi ancak beklentiler karşılık bulmadı.

DAKİKA Regattin, ceza yayının sol çaprazından sert vurdu, top kaleci Hasan Hüseyin’in kontrolünde az farkla yandan auta gitti.

DAKİKA 38: Soldan gelişen Eyüpspor atağında, Regattin’in pasına hareketlenen Ömer Bayram topu yerden altı pasa çıkarttı, Recep Niyaz topla buluşup altı pasa girer girmez Landre’yi geçti ve sol çaprazdan vurdu, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 49 GOL!: Ahlatcı Çorum FK golü buldu. Geraldo yayın gerisinden vurdu, Luccas Claro’ya çarpan top kornere çıktı. Atak yönüne göre soldan Nalepa’nın kullandığı köşe vuruşundan gelen topu Geraldo altı pasta, şık bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0

DAKİKA 64: Thuram’ın ara pasında Fredy ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 83: Ani Çorum FK atağında, Landre’nin pasında Eren, soldan hızla rakip kaleye yöneldi ve ceza sahasına girdi, rakip savunmanın 3’e 1 yakalandığı pozisyonda topu Geraldo veya Ahmet Sağat’a aktaramadı.

DAKİKA 90+2: Eyüpspor gole yaklaştı. Köşe vuruşundan gelen topa penaltı noktası civarında Thuram kafayı vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

STAT: Eyüp İlçe

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

4.HAKEM: Batuhan Kolak

EYÜPSPOR: Muhammed Birkan*, Luccas Claro*, Ömer Bayram**, Mehmet Murat * (Dk.86 Melih), Regattin, Fredy * (Svit Seslar ), Metehan Baltacı*, Taşkın, Recep Niyaz ** (Dk.86 Sinan), Ampem (Dk.62 Samuel Saiz ) Gianni Bruno * (Dk. 62 Thuram *)

YEDEKLER: Kubilay, Cengiz Alp, Bekir, Berkay, Tugay Kaçar

TEKNİK DİREKTÖR: Kerem Yavaş

AHLATCI ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: H. Hüseyin *, Kerem *, Erkan *, Loick Landre *, Toure, Ferhat * (Dk. 90 Ologo), Ozan * (Dk.75 Eren *) , Hakan * (Dk. 60 Atakan Akkaynak ), Thomas * (Dk. 75 Ahmet Sağat ), Nalepa, Geraldo *** (Dk. 90 Ahmet İlhan)

YEDEKLER: Ali, Gökhan, Suat, Adem, Süleyman

TEKNİK DİREKTÖR: Serkan Özalta

GOLLER: Dk. 49 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK)

SARI KARTLAR: Hakan, Geraldo (Ahlatcı Çorum FK), Regattin (Eyüpspor)

