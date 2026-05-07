İstanbul’da, Eylül ayında yapılması planlanan Çorum Tanıtım Günleri öncesinde Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) Yönetim Kurulu tarafından İstanbul Esenler Çorumlular Derneği’nin ev sahipliğinde değerlendirme toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Toplantıya; 24., 25. ve 26. Dönem Ak Parti İstanbul Milletvekili, Bağcılar eski Belediye Başkanı ve ÇEKVA Yönetim Kurulu üyesi, hemşehrimiz Feyzullah Kıyıklık, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, İstanbul Çorumlular Derneği Başkanı Muzaffer Korkmazgöz, Esenler Çorumlular Derneği Başkanı Kemal Alkan, Çorumlu iş insanı Osman Uysal, ve dernek üyeleri katıldı.

Toplantı ile ilgili ÇEKVA’dan yapılan açıklamada, “Hedefimiz; Çorum kültürünü yaşatmak, hemşerilerimiz arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir birlik ruhu bırakmaktır.

Birlik ve beraberliğimiz daim oldukça, Çorumlu hemşerilerimizin gücü her geçen gün daha da büyüyecektir. Katılım sağlayan, destek veren ve vakfımız çatısı altında kenetlenen tüm kıymetli hemşerilerimize gönülden teşekkür ediyoruz.

Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin” denildi.