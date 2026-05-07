68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idamlarının 54’üncü yıldönümlerinde anıldı.

Emek Partisi Çorum İl Örgütü tarafından Bahabey Caddesi üzerinde bulunan Özdoğanlar Kavşağı’nda Denizlerin idamlarının 54. yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

CHP İl Başkan Yardımcısı Garip Özgür, Sol Parti Merkez İlçe Başkanı Arif Başaran, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel’in de destek verdiği basın açıklamasında sık sık, “Deniz, Yusuf, Hüseyin, sürüyor, sürecek mücadelemiz”, “Faşizme ölüm, halka hürriyet” sloganları atıldı.

Basın açıklamasında bir konuşma yapan EMEP Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadele eden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ın katledilişlerinin üzerinden 54 yıl geçtiğini belirterek, “Onları özlemle ve sevgiyle anarken halka bağlılıkları, mücadele azimleri ve kararlılıklarından ilham almaya devam ediyoruz” dedi.

Özünel, Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in isimlerinin miras bıraktıkları eşit ve özgür bir dünya mücadelesinin işçi ve emekçilerin ve gençliğin saflarında büyümeye devam ettiğini kaydetti.

Sermayedarların çıkarları doğrultusunda hareket eden AKP iktidarının işçi ve emekçilerin yaşam ve çalışma koşullarını ağırlaştırıp yoksulluğu büyüttüğünü belirten Özünel, “MESEM projesiyle sömürü daha öğrenci sıralarında başlayıp her sene onlarcasının torna tezgâhlarında öldüğü çocuk işçilik yaygınlaştırılıyor, gençler geleceksizliğe mahkûm ediliyor. Okul ve kampüslerde ise cemaat ve tarikatların önünü açan AKP iktidarı, bilimsel eğitimi reddederek müfredatı gericileştiriyor; atanmış rektörlerle üniversiteleri şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayacak alanlara dönüştürüyor” dedi.

İktidarın işçi ve emekçilerin ve gençliğinin mücadelesini baskı ve yasaklarla boğmaya çalıştığını, ancak emekçi sınıfların memleketi esir alan bu iktidar düzenine “artık yeter” diyen itirazının da büyüdüğünü kaydeden Özünel, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Amerikan emperyalizmi büyüyen ekonomik sorunları kâr ve paylaşım kavgasıyla, silahlanma yarışıyla, işgal ve savaş politikalarıyla aşmaya çalışıyor.

Güya, ‘emperyalizme parmak sallayan’ AKP iktidarı, uluslararası tekellerin talepleri doğrultusunda ülkeyi ucuz işgücü cennetine çevirmekten de geri durmamakta ve hatta yeni teşvik paketleri ve vergi indirimleri ile ülkeyi emperyalistler için dikensiz gül bahçesine çevirmektedir.

NATO Zirvesi’nin bu yıl Türkiye’de yapılacak olması da bu tablonun içinde daha fazla anlam kazanmaktadır. Bu koşullar karşısında “ABD-NATO üsleri kapatılsın, NATO dağıtılsın” talepleri etrafında bir araya gelme ihtiyacı günden güne artmaktadır.

Bölgede gerilim arttıkça, içeride AKP iktidarı bir yanda baskı politikalarının dozunu arttırarak muhalefeti zapturapt altına almaya çalışırken, öte yandan “iç cephe” ve “Terörsüz Türkiye” propagandası ile muhalefeti bölmek ve faşist rejim inşasını hızlandırmak istemektedir.

Bu koşullarda 6 Mayıs, işçiler, emekçiler ve gençler için mücadele kararlılığının yenilendiği, NATO zirvesi karşısında birliğimizi büyütecek günlerin başında gelmektedir.

Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in şahsında 68’in mücadele mirası, Türkiye halklarına 54 yıldır ilham alan kararlılıkları mücadelemize ışık tutmaya devem eriyor.”

Muhabir: Haber Merkezi