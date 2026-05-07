Yakalandığı amansız hastalıkla 1,5 yıl mücadele eden ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybeden ÇESOB Sicil Müdürü Fatma Ekin'in çalışma masası karanfillerle donatıldı.

Bir çocuk annesi olan ve henüz hayatının baharındayken aramızdan ayrılan Fatma Ekin'in vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde Sicil Müdürlüğü yaptığı dönemde görevini titizlikle ve başarıyla yerine getiren Fatma Ekin'in mesai arkadaşları çalışma masasını karanfillerle donatarak, büyük bir vefa örneği gösterdiler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR