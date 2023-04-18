Geçtiğimiz Pazar akşamı kanser tedavisi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybeden İsmet Eftekin toprağa verildi.

Müberra Karakuş’un kardeşi, 2019’da kaybettiğimiz merhum matbaacı Hüseyin Eftekin’in ağabeyi olan İsmet Eftekin’in cenazesi Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar da katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)