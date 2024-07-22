Alapala Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala, eski dostlarıyla yer yer bir araya gelip özlem gidermeyi ve geçmişin güzel günlerini anmayı sever. Arkadaş grubundan, önce Yaşar Seres ebedî âleme göç etti, ardından da 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu.

Alapala’nın dostları, Cumartesi günü OSB’deki fabrikanın “harika” bahçesinde bir kez daha buluştular; kaybettikleri arkadaşlarına rahmet dilediler ve yine tatlı bir sohbetle hayattan güzel bir gün daha çaldılar.

Yukarıda (soldan sağa) İsmail Alapala, Niyazi Özmercan, Mehmet Yolyapar, Necdet Çırpı, Yalçın Sol, Gazi Özkubat ve Orhan Altıntaş görülüyor.

Editör: KEMAL YOLYAPAR