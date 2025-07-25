Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, gıda işletmelerinde karekod uygulamasının 28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren zorunlu hale geleceğini hatırlattı.

Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla gıda işletmelerinin denetim durumunu takip etmesini sağlamak üzere gıda işletmelerinde karekod uygulamasının 7 Haziran 2024 Dünya Gıda Güvenilirliği Gününde hayata geçirildiğini belirten Oda Başkanı Şanal, ‘’Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik'in 8 Mayıs 2025 tarih ve 32894 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliği ile Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması market, kasap manav vb. gıda satış yerleri ve restoran, kafe, yemekhane vb. gıda toplu tüketim yerlerinde zorunlu olmuştur’’ dedi.

Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması Usul ve Esaslarının 29 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanarak duyurulması ile gıda işletmelerinin uygulamanın gerekliliklerini yerine getirmesi için belirlenen 60 günlük sürenin başladığını kaydeden Özkan Şanal, ‘’28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda işletmesi karekodunun tüketicinin göreceği yerde bulundurulması zorunludur.

Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve her bir işletmeye özel gıda işletmesi karekodu gıda işletmelerince https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/isletme/QRKodOlustur internet adresinden oluşturularak tüketicilere sunulacaktır.

Bakanlığımızca uygulamanın zorunlu olduğu gıda satış ve toplu tüketim yerlerinden gıda işletmesi karekodunu tüketicinin göreceği yerde bulundurmayan gıda işletmelerine 28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yasal işlem uygulanacaktır’’ ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi