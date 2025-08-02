Ankara SGK İl Müdürü olarak atanan ve yeni görevine başlayan hemşehrimiz Ömer Tök’e ilk ziyaretlerden birini Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) Şube Başkanı Bahattin Işık ile Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Gül, Halil İbrahim Azak ve Emre Efe yaptı.

Ziyarette, Ömer Tök’ün uzun yıllara dayanan kamu hizmetindeki başarıları takdir edilerek, yeni görevinde de Çorumlu hemşehrilerini en iyi şekilde temsil edeceğine duyulan inanç dile getirildi. ÇEKVA heyeti, Tök’e çalışmalarında başarılar dileyerek her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Ziyaret sırasında yapılan sohbetlerde Çorum’un yetiştirdiği nitelikli kamu yöneticilerinin ülke genelindeki görevleriyle gurur kaynağı olduğu vurgulandı.

Ömer Tök ise, ÇEKVA yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hemşehrilerinin desteğinin kendisine moral verdiğini ifade etti. Tök, Çorum’a ve Çorumlulara her zaman gönül bağıyla bağlı olduğunu belirtti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ