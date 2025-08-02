Kanser tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış bir isim olan Dr. Esra Özen Engin, hastalara kemoterapi uygulamaları, ileri düzey tedavi planlaması ve hastalık sürecinde multidisipliner yaklaşımlar sunacak. Hastane yönetimi, bu önemli atamanın özellikle onkoloji alanında hizmet kalitesini artıracağını ve bölge halkına daha hızlı sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Vatandaşlar, Uzm. Dr. Esra Özen Engin için MHRS sistemi üzerinden randevu alarak poliklinik hizmetlerinden faydalanabilecek.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ