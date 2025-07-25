Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası güncel faiz oranını düşürdüğünü açıkladı. Bunun üzerine banka faiz oranları da güncellendi. Peki 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar…

Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı 300 baz puanlık indirim piyasaları hareketlendirdi. Yeni oran yüzde 43 seviyesine çekilirken, bankalarda mevduat faizleri de düşüşe geçti. Yatırımcıların merakla takip ettiği mevduat getirilerinde son durum netleşti. Peki, 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu?

POLİTİKA FAİZİ GERİLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43,00 seviyesine çekti. Piyasada 250-300 baz puanlık indirim beklentisi hâkimken, açıklanan oran beklentilerin üst bandında gerçekleşti.

MEVDUAT FAİZLERİNDE GERİLEME BAŞLADI

Faiz indirimi kararının ardından bankalarda mevduat faiz oranları da düşüş eğilimine girdi. En yüksek oran yüzde 49 olarak sabitlenirken, bazı bankalarda yüzde 47 seviyelerinin altı görülmeye başlandı.

1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Mevcut en yüksek faiz oranı olan yüzde 49 üzerinden hesaplandığında, 1 milyon TL'nin 32 gün vadeli net getirisi 35.441 TL olarak hesaplanıyor. Brüt getiri üzerinden yüzde 5 stopaj vergisi düşüldüğünde, yatırımcıya net olarak bu miktar yansıyor

Güncel en yüksek faiz oranları şöyle:

BANKA Mevduat Faizi (yüzde ) Odea Bank 49,00 ING Bank 49,00 TEB 49,00 HSCB 49,00 QNB 48,00 Denizbank 47,25 Akbank 46,50 Garanti BBVA 45,50 Ziraat Bankası 44,00

Örnek hesaplama:

Faiz oranı: yüzde 49

Vade: 32 gün

Ana para: 1.000.000 TL

Net kazanç: 35.441 TL