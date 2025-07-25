Konya'da faaliyet gösteren Asman Çelik iflas etti. Otomotiv, tarım ve enerji sektörlerinde hizmet veren şirketin konkordato talebi reddedildi.

Konya’da kurulu bulunan ve Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Asman Çelik iflas etti. Otomotiv, tarım ve enerji gibi birçok sektörde faaliyet gösteren şirketin, mali darboğazı aşmak için yaptığı konkordato başvurusu, Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi.

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ

Asman Çelik’in daha önce aldığı geçici ve kesin mühlet kararları ile uygulanan ihtiyati tedbirler, mahkemenin kararıyla kaldırıldı. Bu karar, şirketin tasfiye sürecine girdiğini ve mal varlıklarının alacaklılara dağıtılacağını gösteriyor.

YÜZLERCE KİŞİ İŞSİZ KALDI

Cıvata, somun ve ağır sanayi ekipmanları üretiminde uzmanlaşan Asman Çelik; otomotiv, tarım, enerji ve gıda sektörlerinde geniş bir müşteri portföyüne sahipti. Şirketin iflasıyla birlikte, yüzlerce çalışan işsiz kaldı. Ayrıca, şirketle iş yapan çok sayıda tedarikçi firma da ciddi ekonomik zarara uğradı.