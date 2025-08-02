İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde toplamda 111 noktada uygulama yapıldı.

Bu kapsamda 27 kahvehane/kıraathane, 24 kafe, 22 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi. Uygulamalarda 4 bin 754 kişi sorgulandı ve arama kaydı bulunan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Denetimler sırasında ruhsatsız silah ve yasadışı maddeler taşıyan kişilere yönelik etkili bir çalışma yürütüldü. Yapılan kontrollerde: 6 tabanca, 3 av tüfeği, 3 kesici-delici alet, 4 şarjör, 91 adet fişek (26’sı tabanca fişeği, 65’i av fişeği), 25 adet sentetik ecza, 0.35 gram esrar, 1 adet payp ele geçirildi. Elde edilen materyallerin yanı sıra uyuşturucu madde kullanımı ve taşınmasıyla ilgili şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Uygulama kapsamında 2 bin 427 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 3 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Trafik güvenliğini tehdit eden sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” görüşüne yer verildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK