Çorum merkeze bağlı Mislerovacığı Köyü nüfusuna kayıtlı olan Mehmet Ali Gezer’in oğlu Diş Hekimi Seda Karatepe Gezer’in eşi 34 yaşındaki Eray Gezer girdiği bunalım sonucu canına kıymıştı.

Genç adam gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Merhumun cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi