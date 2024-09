ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan, bilginin her an yenilendiği, teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği günümüz dünyasında gelişmeleri takip edebilmenin, ülkenin kalkınmasına omuz verebilmenin, dünyaya daha geniş bir açıdan bakabilmenin ve bireysel anlamda her açıdan mutlu olabilmenin ancak eğitimle mümkün olabildiğinin altını çizdi.

Eğitim ve öğretimin amacının hayat boyu eğitimi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, eğitimden aldığı güçle yoğun rekabet ortamının şartlarına uyum sağlayabilen, bağımsız düşünebilen ve sorgulayan bireyler yetiştirmek olması gerektiğini kaydeden Pehlivan, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Eğitimdir ki bir ulusu, ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır; ya da tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır’ sözleri her şeyi açıklar niteliktedir” dedi.



Nitelikli iş gücü kazanımı göz önüne alındığında MESEM’in yürüttüğü İşletmede Mesleki Eğitim Modeli’nin gün geçtikçe yeşerdiğini dile getiren Pehlivan, “Bu eğitim modeli ile elde edilen kazanımların altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imkanları ve usta öğreticilerin imzası vardır. Usta öğreticilerimiz günlük iş ve işleyişleri sırasında işletmede mesleki eğitim öğrencilerine teknik bilgiyi uygulamalı olarak aktarmakla beraber, öğrencilerimize esnaflık ve ahilik konularında yol gösterici rol modellik yapmaktadır, yapmalıdır.

Elbette ki; eğitimin her aşaması kıymetlidir ve sürdürülebilir olmalıdır. Bu sebep ile sağlıklı, güvenilir ve huzurlu eğitim sahalarının büyük önem arz ettiği açıktır. Bu hususta görevini hassasiyet ile yürüten MESEM yetkilileri, kıymetli veliler, tüm imkan ve fedakarlıkları ile takdire layık usta öğreticiler ve yarınlarımız olan öğrencilerin rolü büyüktür.

İşletmede Mesleki Eğitimin ve usta öğreticilerin ülkemize olan onur verici kazanımlarının, vermiş olduğu mutluluk ile tüm öğretmenlerin, usta öğreticilerin, velilerin ve öğrencilerin kazasız, sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.