Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Hemşehrimiz Dr. Öğr. Üyesi Fatih Diren’in 'Baletler Köyü’ belgesel filminin çekimleri bitti.

“Baletler Köyü” belgeseli, Anadolu’nun küçük bir köyünden çıkan olağanüstü bir başarı hikâyesini gözler önüne seriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle hazırlanan bu proje, Mersin, Çorum ve Ankara'da gerçekleştirilen çekimlerle tamamlandı.

Daha önce Rıfat Patır'ın hayatını da belgesel çeken Dr. Fatih Diren, yeni belgeselinin de Osmancık’ın Başpınar köyünden çıkan ilgi çekici bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEKLEDİ

Başpınar köyünden 13 kişinin balet olarak yetişmesinin anlatıldığı belgesel hakkında bilgiler veren genç akademisyen Diren, "Bir köyden bir veya iki kişinin balet çıkması belki çok ilgi çekmeyebilir. Ancak Anadolu’nun küçük bir köyünden 13 kişinin balet olarak yetişmesi herkesin ilgisini çekecektir. Biz de bu ilgi çekici hikâyeyi filme dönüştürmek için çalışıyoruz. Ayrıca böyle bir hikâyenin memleketimden çıkması beni de çok mutlu etti. Osmancık’ın Başpınar köyünden çıkan bu baletler, belgeselde başarıya ulaşmanın ötesinde, hayallerin peşinden gitmenin gücünü de simgeliyor. 13 kişinin balet olarak yetişmesi, köy sakinlerinin bu sanata ne denli büyük bir bağlılık duyduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Çekimleri zorlu şartlar altında yapılan filmin yönetmeni Dr. Fatih Diren, bu süreçte en büyük desteği Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Osmancık Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Sinema Ofisi'nden aldığını belirtti.

Diren, "Bu proje ile Anadolu’nun sanat dünyasındaki yerini ve balenin köklü tarihini genç nesillere anlatmak istiyoruz. Başpınar köyü gibi yerlerden çıkan bu hikâyelerin duyulması önemli." dedi.

“Baletler Köyü” belgeseli, izleyicilere sadece bir başarı öyküsü sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sanatın evrenselliğini ve Anadolu’dan çıkan yeteneklerin dünyaya ilham verebileceğini gösteriyor.