Finansal analist İslam Memiş, altın ve konut ekseninde yatırımcıyı bilgilendirdi. Memiş, Evimi alacak kadar nakit param varsa ben alır işime bakardım" ifadelerini kullandı.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in TV 100'deki köşe yazısında yer alan tahminleri şöyle:

"Altın fiyatları beklediğimiz düzeltmeyi yaptı.

Altının ons ve gram fiyatı iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ons altın 2 bin 790 dolar seviyesinden 2 bin 536 dolar, gram altın 3 bin 190 lira seviyesinden 2 bin 960 liraya geriledi.

Yüzde 4 değer kaybetti.

Altın fiyatlarında düşüş neden yaşanmıştı?

- Teknik bir düzeltme

- Trump'ın seçilmesiyle altın satıp Bitcoin aldılar

- Dolar endeksi (dxy) 106,99 seviyesine yükseldi

- Jeopolitik gerilim durağanlaştı

Bu nedenler altın fiyatlarının gerilemesine etkili oldu.

Çoğu yatırımcı altın fiyatlarının 11 aydır yükselişine alışmıştı.

Düşüş uyarılarını dikkate almayanlar şimdi panikledi.

"Ev alacaktım, daha da düşer mi? Kapora vermiştim, acil satayım mı? Ev almak için altın biriktirmiştim ne yapmalıyım? Altın satıp ev aşmak mantıklı mı?" sorular fazlalaştı.

Önce rakamlar ne diyor bir bakalım:

İnşaat maliyet endeksindeki yıllık artış yüzde 38,93 oldu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,77 arttı.

İşçilik endeksi yüzde 0,18 arttı.

Malzeme endeksi ise yüzde 56,68 arttı.

Türkiye genelinde Ekim ayında 165 bin 138 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 oranında artarak 165.138 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 812 ile İstanbul, 15 bin 257 ile Ankara ve 8 bin 658 ile İzmir oldu.

Bu sürece dolar daha dâhil olmadı.

Yani, baskılan bir dolar tekrar serbest bırakılırsa inşaat maliyetinin artışları kaçınılmaz olur.

Diğer yandan önemli belirleyeciyi etken de faiz.

TCMB, faiz indirimlerine başladığında talep hızlanması normaldir.

Hem kurun yükselmesi hem de faiz indiriminin aynı döneme denk gelmesi şaşırtıcı olmamalı.

Bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda altına kıyasla konutun avantajlı olacağını düşünüyorum.

Ancak konutun bölgesi, fiyatı ve dönüşümünü bilmek gerekiyor.

Elinde altın bulunduran yatırımlarını " Kaç grama aldım, kaç grama sattım?" diye bir alışkanlığı olursa fazlasıyla faydasını görür.

Satın alınan konut dolar maliyetli ise dolar maliyesini de takip edebilirsiniz.

Türkiye'de çoğunluk TL bazlı satın aldığından TL bazlı takip etmeye devam ediyor.

Bana göre yanlış bir hesaplama!

Evet altın fiyatları teknik düzeltmelerini yaptı.

Sağlıklı düzeltmelerdi ve iyi de oldu.

Düşüşlerin kalıcı olmadığını söyleyebilirim.

Konut fiyatlarında da TL bazlı düşüş beklememek gerek.

Benim öyle bir durumum olsaydı altınımı satıp evimi alırdım.

Altın fiyatlarındaki yükselişin cazibesine kapılmayın, gecikirsiniz!

Çünkü altının yıllık bazda kalıcı düşüşü görülmemiştir.

Gram altın, Türkiye'de 30 yıldır en çok kazandıran yatırım araçlarının içinde 1.sırada.

Bu hiç değişmedi.

En doğru karar, altını gerçek para olarak görmek, fiyatına değil miktarına odaklanmak.

Evimi alacak kadar nakit param varsa ben alır işime bakardım."