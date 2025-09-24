İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalarda kolaylıklar diledi.

Başkan Çizikci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Çalışmalar süresince gösterdiğiniz sabır ve anlayış için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Biliyorum, bazen yollarımızda geçici sıkıntılar yaşanıyor ama emin olun ki yapılan her iş, memleketimizin geleceği için atılmış sağlam bir adımdır. Biraz sabrettiğimiz her sokak, yarın çok daha konforlu ve güvenli yollarla bize geri dönecek. Şehrimizin yolları da hizmetlerimiz gibi sağlam, düzenli ve güzel olacak. Biz çalışmaya devam edeceğiz, İskilip kazanacak.”

Çorum Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan çalışmalar kapsamında ilçenin Meydan Mahallesi Akşemseddin Caddesi, Bahabey Mahallesi Sıraceddin Caddesi, Yenicami Mahallesi Yenicami Caddesi, Yenicami Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi – Zübeyde Hanım Caddesi bağlantısı üzerinde Bitümlü Sıcak Karışım (BST) asfalt serim çalışmaları sürdürülüyor.

Muhabir: Haber Merkezi