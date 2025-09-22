İskilip Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında “İskilip Kültürünü Yaşatmak: Hep Birlikte Ortak Bir Geleceğe Yönelmek” konulu panel ile Hughette Eyüpoğlu Kültür Sanat Ödülleri töreni yapıldı.

Etkinliğe Kaymakam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci’nin yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci, İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Günay, Anahtar Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Dişli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Paneli yöneten Prof. Dr. Salih Bardakçı, İskilip’in konuşulduğu her platformun değerli olduğunu vurguladı.



Konuşmacılar arasında yer alan müzik öğretmeni Şükran Terzi, “İskilip Düğünlerinde Kadının Rolü” başlıklı sunumuyla yöresel düğün geleneklerini aktardı ve ilahilerden kısa bir örnek seslendirdi. Ardından öğrencisi, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Çatalkaram” şiirini okudu.

Arkeolog ve yazar Ali Kılcı, “Restorasyon Olgusu ve İskilip” sunumunda ilçedeki tarihi yapılar hakkında bilgi verdi. Ev hanımı Hacer Yürekli, İskilip’in mutfak kültürünü tanıttı. Eğitimci-yazar Hasan Ali Kalayoğlu ise “İskilip Çocuk Oyunları” kitabını tanıtarak geçmişteki sokak oyunlarını anlattı.



AKADEMİSYENLER DE

GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

Panelde Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül ve Prof. Dr. Bekir Buluç, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım, Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu ve Doç. Dr. Bayram Gökbulut, İskilip’in kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması için fikirlerini paylaştı.

Panelde kültür ve sanatın önemine vurgu yapıldı, ilçenin sahip olduğu tarihî ve sosyal değerler ele alındı.

ÖDÜLLER DAĞITILDI

Etkinlik kapsamında, İskilip kültürüne katkıda bulunan sanatçılar Güler Gök, Nur Zurnacı, Şükran Terzi ve Fuat Şahin’e Hughette Eyüpoğlu Kültür Sanat Ödülleri takdim edildi. Ödül töreni, ilçenin kültürel değerlerini yaşatma çabalarının takdir edilmesine vesile oldu.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “İskilip’imizin kültürel zenginliklerini yaşatmak, sanatımıza sahip çıkmak ve gençlerimizin sosyal yaşamını canlandırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Hep birlikte daha güzel bir geleceğe yürüyoruz.”

Kültürel değerleri yaşatma ve İskilip’in sosyal hayatına katkı sunacak etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirten Çizikci ayrıca etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Sabri Çiçekci’ye, Prof. Dr. Salih Bardakçı’ya, değerli panelistlere ve katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti.