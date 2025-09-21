İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, HSK üyesi hemşehrimiz Hakan Yüksel’in Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda düzenlemiş olduğu davete katılarak yüksek yargı mensuplarıyla bir araya geldi.

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Yılmaz Tunç ile İskilip adına önemli istişarelerde bulunan Başkan İsmail Çizikci, ilçenin tanıtımı, ihtiyaçları ve geleceğine dair görüşlerini yetkililere aktardı.

Davet, Bakan Yardımcıları Mehmet Yılmaz, Niyazi Acar, Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyürek, HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, HSK Üyeleri Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Bülent Küfüdür, Havvanur Yurtsever, Seyfi Han, Serdar Ateş, Sait Özdemir, HSK Genel Sekreteri Atilla Öztürk ve yardımcıları, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Osman Nuri Yiğit ve yardımcıları ile HSK Tetkik Hakimleri ve personelinin katılımıyla gerçekleşti.

Başkan İsmail Çizikci, davet için Hakan Yüksel’e teşekkür ederek, “Bizlere bu anlamlı günde ev sahipliği yapan HSK Üyesi Hakan Yüksel’e teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Memleketimizin tanıtımı, ihtiyaçları ve geleceği hakkında Adalet Bakanımız başta olmak üzere yetkililerle görüşme fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.

